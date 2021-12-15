4 bin 400 dolarlık bahşişi çalışanlarla paylaşmadığı için işten çıkartıldı

ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, restoranda düzenlenen partiden sonra müşterilerden 4 bin 400 dolar bahşiş aldı. Ancak restoran sahibi, bahşiş nedeniyle kadının işine son verdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli çalışan, bir şirketin düzenlediği ve 40 kişilik davetli grubundan 4 bin 400 dolar bahşiş aldı.

Restoran sahibi, bahşişi iş arkadaşlarıyla paylaşmasını yönünde uyarıda bulunurken, Bradt çalıştığı üç buçuk yıl boyunca restoranda böyle bir olay yaşanmadığını söyledi.

Restoran sahipleri Mollie Mullis ve Luke Wetzel ise bahşişi iş arkadaşlarıyla paylaşmak istemeyen Brandt'ın işine son verirken, "Politikamız, bahşişlerin personel arasında paylaşılmasıdır. Bu uygulama bütün restoranlarda aynıdır" şeklinde konuştular.

Elektronik posta yoluyla işten çıkantılan Brandt, katıldığı televizyon programında, "3,5 yıldır orada çalışıyordum ve bu gerçekten kırıcıydı. O gece yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.