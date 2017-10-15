4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat göllerinde kano gösterisi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği\'nin organizasyonuyla bir araya gelen bir grup dağcı, 4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat göllerine doğa gezisi düzenledi. Geziye katılan dağcılar, sat göllerinde nefes kesen kano gösterisi yaptı. Yüksekova İlçesi yönünden araçlarla belirli bir noktaya kadar giden Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki 8 kişilik dağcı ekip, daha sonra yaya yürüyerek krater gölleri ve önemli zirveleri olan Cilo- Sat göllerine ulaştı. Dağcı ekip, gittiği güzergahta dağ keçilerine denk geldi. Dağcılar, yanlarındaki cep telefon kameralarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Hakkari kent merkezine 112 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat göllerine giden ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ekip, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcılar,sat gölleri\'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

HERKESİ BU GÜZEL COĞRAFYAYA BEKLİYORUZ

Organizasyosunu düzenleneyen Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, doğa harikası ve kültürel zenginlikleriyle ün salmış Sat gölleri artık doğa severlere mekan olmaya hazır olduğunu söyledi. Ertunç, şöyle dedi:

\"Bu günden itibaren yurt içinde ve dışında gelmek isteyen dağcılar,doğa severler hiç tereddüt yaşamadan Cilo-Sat yaylası\'nda bulunan Krater gölleri ve bazı önemli dağları gezebilirler. Konuyu (TDF) Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığına sunacağım. Hakkari ilimiz dağlarıyla, gölleriyle muhteşem bir yer. Herkesin gelip burayı görmelerini, özellikle Türkiye\'nin dört bir yanındaki dağcı kardeşlerimizi bu güzel coğrafyayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum.\"

Doğa gezisine destek sağlayan Hakkarili, maden mühendisi Azat Ölmez ise kritik noktaların dışında bölgemizin tamamı turizme açıldığını, Türkiye\'nin diğer illerinden gelecek olan dağcılara hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.



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