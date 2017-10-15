T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat göllerinde kano gösterisi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir araya gelen bir grup dağcı, 4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat göllerine doğa  gezisi düzenledi

15 Ekim 2017 13:28

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği\'nin organizasyonuyla bir araya gelen bir grup dağcı, 4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat göllerine doğa  gezisi düzenledi. Geziye katılan dağcılar, sat göllerinde nefes kesen kano gösterisi yaptı. Yüksekova İlçesi yönünden araçlarla belirli bir noktaya kadar giden Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki 8 kişilik dağcı ekip, daha sonra yaya yürüyerek krater gölleri ve önemli zirveleri olan Cilo- Sat göllerine ulaştı. Dağcı ekip, gittiği güzergahta dağ keçilerine  denk geldi. Dağcılar, yanlarındaki cep telefon kameralarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Hakkari kent merkezine 112  kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat göllerine giden  ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ekip, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcılar,sat gölleri\'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
HERKESİ BU GÜZEL COĞRAFYAYA BEKLİYORUZ
Organizasyosunu düzenleneyen Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, doğa harikası ve kültürel zenginlikleriyle ün salmış Sat gölleri artık doğa severlere mekan olmaya hazır olduğunu söyledi. Ertunç, şöyle dedi:
\"Bu günden itibaren yurt içinde ve dışında gelmek isteyen dağcılar,doğa severler hiç tereddüt yaşamadan Cilo-Sat yaylası\'nda bulunan Krater gölleri ve bazı önemli dağları gezebilirler. Konuyu (TDF) Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığına sunacağım. Hakkari ilimiz dağlarıyla, gölleriyle muhteşem bir yer. Herkesin gelip burayı görmelerini, özellikle Türkiye\'nin dört bir yanındaki dağcı kardeşlerimizi bu güzel coğrafyayı  gelip görmelerini  tavsiye ediyorum.\"
Doğa gezisine destek sağlayan Hakkarili, maden mühendisi Azat Ölmez ise kritik noktaların dışında bölgemizin tamamı turizme açıldığını, Türkiye\'nin diğer illerinden gelecek olan dağcılara hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu TDF HakkariTemsilciliğiCilo SatGeziyeYüksekovaDağcılık Federasyonu HakkariTemsilcisi Naci ErtunçDağcıDağcılarHakkariCiloSatBuzHERKESİ BU GÜZEL COĞRAFYAYA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24