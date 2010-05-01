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Sağlık

4 bebek şurubu geri çekildi

McNeil çocuklar ve bebekler için hazırlanmış olan şuruplarını geri çağırdı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24-  McNeil adlı ilaç üretim firması, ABD'de ürettiği ve 11 ülkeye daha gönderdiği 4 ilacın çocuklar ve bebekler için hazırlanmış olan şuruplarını, herhangi bir ters etkisi olmamasına karşın, kalite standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle kendiliğinden geri çekme kararı aldığını açıkladı.


Firma tarafından yapılan açıklamada, bu ilaçların, çocuk ve bebeklerde alerji ve soğuk algınlığına karşı kullanılan Tylenol, Motrin, Zyrtec ve Benadryl'in 43 çeşit şurubu olduğu belirtildi.


ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrasında, ABD'de üretilerek bu ülke ile Kanada, Dominik, Dubai, Fiji, Guam, Guatemala, Jamaika, Porto Riko, Panama, Trinidad Tobago ve Kuveyt'te dağıtılmış olan ilaçların, kullanım süresi dolmamış olsa da geri çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.


Açıklamada, geri çağırmanın, ABD'de üretilmiş olan bu ilaçların "bazılarının içindeki etken maddenin, kutusunda yazılı olandan daha yoğun olması, bazı ilaçlarda, olmaması gereken bazı partiküllerin bulunması, bazıların etken maddelerinin hastalığa karşı gereken etkiyi göstermemesi" nedenleriyle kararlaştırıldığı ifade edildi.


Firma, ilaçların ciddi bir soruna yol açma ihtimalinin uzak olmasına karşın yine de bu 12 ülkede anne ve babalardan, önlem olarak, bu ilaçları çocuklarına vermemelerini, alternatif ilaç için doktorlarına danışmalarını istedi. Firma, bu ilaçların üretimine devam etmeden önce, fabrika aşamasında, standart ile ilgili bu sorunlara yol açan nedenlerin belirlenerek ortadan kaldıracağını kaydetti.


Açıklamada, bu ilaçların başka ülkelerde üretilmiş olanları hakkında bir ifadeye yer verilmedi. Firmanın açıklaması, internette www.mcneilproductrecall.com adresinde de yayımlandı. (aa)

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