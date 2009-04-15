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Yaşam

4 aylık hamile kadın darbedildi

Aksaray'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 aylık hamile kadın darbedildi, babası ve dedesi bıçakla yaralandı.

15 Nisan 2009 03:00

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 aylık hamile kadın darbedildi, babası ve dedesi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Y. (23) ile imam nikâhıyla birlikte yaşayan S.S. (18), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle babasının evine geri döndü.

Bunun üzerine Yasin Y, babası Ali Dede Y. (48), annesi Sevgi Y. (46), kardeşi Emre Y. (19) ve kız kardeşi Hatice A. (19) ile S.S'nin bulunduğu dedesi Yılmaz D'nin evine gitti.

Burada iki aile arasında genç kadının eve tekrar dönmesi konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada, S.S'nin babası Harun S. (40) ve dedesi Yılmaz D. (55) bıçakla yaralandı. Yasin Y. ve beraberindekiler 4 aylık hamile olduğu öğrenilen S.S'yi de sopayla dövdü
.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Yaralılar Harun S. ve Yılmaz D, Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz D'nin yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Devlet Hastanesi'ne oradan da Konya'ya sevk edildiği belirtildi.

Aksaray Doğumevi'ne kaldırılan S.S. ise aldığı darbeler sonucu karnındaki bebeğin zarar görmüş olabileceği ihtimaliyle Ankara'ya gönderildi.

Gözaltına alınan Ali Dede Y. ve oğlu Yasin Y'nin tutuklandığı, kavgaya karışan Emre Y, Sevgi Y. ve Hatice A'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(AA)

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