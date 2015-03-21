4 aylık hamile eşini 'O çocuk benden değil' diyerek öldürdü!

Konya'nın Ilgın ilçesinde 35 yaşındaki Ali Coşkun, 2 çocuğuyla evi terk edip ailesinin yanına yerleşen aynı yaştaki 4 aylık hamile eşi Fatma Coşkun'u, iddiaya göre, 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde 'O çocuk benden değil’ diyerek tabancayla vurup öldürdü.

Ilgın'da7 ve 4 yaşında 2 çocuk annesi hamile Fatma Coşkun, iddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce şiddetli geçimsizlik sonucu çocuklarını yanına alıp, aynı mahallede oturan ailesinin yanına yerleşti.

Tarım işçisi Ali Coşkun da iddiaya göre kayınpederinin evine sürekli gidip orada kalan eşini tehdit edip hakarette bulundu. Fatma Coşkun'un annesi ve babası da akşam saatlerinde damatları Ali Coşkun'dan şikayetçi olmak için mahallenin yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki jandarma karakoluna gitti.

Bu sırada kayınpederinin evine gelen Ali Coşkun, eşine konuşmak istediğini söyledi. Fatma Coşkun ilk olarak pencereden eşine cevap verdi. İddiaya göre eşinin ısrarı üzerine kapıyı açtı. Eve giren Ali Coşkun, 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde hamile eşi Fatma Coşkun'a 'O çocuk benden değil’ diyerek ateş etti. Boynuna ve sırtına 3 mermi isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan Fatma Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk komşularına durumu anlatıp yardım istedi.



Olay yerinde yapılan inceleme sonunda Fatma Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan Ali Coşkun'un yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.