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Yaşam

4 aylık Damla, ailesi iş aramaya çıkınca kusmuğunda boğuldu!

İşsiz anne baba süt içirdikleri 4 aylık çocuklarını evde bıraktı. Döndüklerinde çocuklarının cansız bedenini buldular

03 Mart 2015 10:07

Mersin’in Toroslar ilçesinde iş aramaya çıkan işsiz bir çift döndüklerinde 4 aylık çocuklarını hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen ekipler 4 aylık Damla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Damla’nın dayısı Murat Erseçkin “Sanırım, çocuk biberonla sütü içtikten sonra kusmuş ve boğazına takılıp boğulmuş” dedi.

Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan ve uzun süredir işsiz olan İlknur A. 2.5 yaşındaki kızı Yağmur’u aynı mahallede oturan babası Enver Erseçkin’e, bırakarak iş aramaya çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, Evde kalan İlknur A.’nın eşi Yıldırım A. da diğer kızları Damla’ya biberonla süt içirdi. Yıldırım A. 4 aylık Damla’yı evde bırakarak eşi gibi iş aramaya çıktı. Yıldırım A. dün akşam 18.00 sıralarında eve döndüğünde Damla’yı hareketsiz buldu. Babanın aradığı kayınpederi Enver Erseçkin’in haber vermesi üzerine gelen ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yıldırım A. ve çocuğunun öldüğünden habersiz olan İlknur A. gözaltına alındı. Yıldırım A. ifadesinde öğlen eve gelip çöpü attığını fakat Damla’ya hiç bakamadığını iddia etti.

Damla’nın dayısı Murat Erseçkin, “Babası öğleden önce çocuğa ağladığı için biberon vermiş. Annesi zaten sabah erkenden iş aramak için çıkmış. Babası da daha sonra evden çıkmış. Akşam eve gelince çocuğu bu halde bulmuş. Sanırım, çocuk biberonla sütü içtikten sonra kusmuş ve boğazına takılıp boğulmuş” dedi.

 

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