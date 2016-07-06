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Yaşam

4 aylık bebeği arabasından kaçırdılar!

“Bebeğim daha süt emiyor, şimdiye kadar ne yer; polisler bebeğimi bulsunlar"

06 Temmuz 2016 10:31

Bağcılar’da yaşayan Lokman (35) ve Münevver Davulcu (26) çifti üç çocuğuna bayramlık kıyafet almak için önceki akşam evlerinden çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dört aylık çocukları Ahmet’i bebek arabasına koyan Davulcu çifti, diğer iki çocuğunun elini tutarak çarşıda dolaşmaya başladı. Münevver Davulcu, çocuklarına kıyafet bakmak için bir mağazaya girdi. Baba ise dışarıda bebek arabasının yanında beklemeye başladı. Bu sırada bir kadın iddiaya göre Lokman Davulcu’nun yanına yaklaşarak çocuk arabasında uyuyan bebeği bir süre sevdi. Kadının ayrılmasının ardından Lokman Davulcu mağazanın içerisine girerek eşine seslendi. Dışarı çıkan baba, oğlu Ahmet’i bebek arabasında göremeyince çılgına döndü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

"Ben onsuz yapamam"


Gözyaşları içerisinde olayı anlatan  Münevver Davulcu “Bebeğim daha süt emiyor. O şimdiye kadar ne yer. Polisler bebeğimi bulsunlar. Ben onsuz yapamam” dedi. 

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