4 aydır dağda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 4 aydır dağda mahsur olan 2 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Manavgat\'a bağlı Beşkonak Mahallesi\'nde hayvancılık yapan Hasan Ekinci, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını dağda otlatırken, 2 keçisi mahsur kaldı. Kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayan, bir süre de kendiliğinden inmelerini bekleyen Ekinci, jandarmadan yardım istedi.

Beşkonak Jandarma Karakolu ekipleri, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) Serik gönüllüleriyle birlikte hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Beşkonak\'a bağlı Boynuzlubük Kanyonu mevkiinde yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan keçiler, sahibi Hasan Ekinci\'ye teslim edildi.

İYAK Temsilcisi Ali Uygur, \"Dağda mahsur kalan keçileri operasyonla kurtarıp sahibine teslim ettik\" dedi. Keçilerin sahibi Hasan Ekinci de hayvanlarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yardım eden ekiplere teşekkür etti.



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