T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 aydır dağda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 4 aydır dağda mahsur olan 2 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi

20 Aralık 2017 19:47

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 4 aydır dağda mahsur olan 2 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Manavgat\'a bağlı Beşkonak Mahallesi\'nde hayvancılık yapan Hasan Ekinci, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını dağda otlatırken, 2 keçisi mahsur kaldı. Kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayan, bir süre de kendiliğinden inmelerini bekleyen Ekinci, jandarmadan yardım istedi.
Beşkonak Jandarma Karakolu ekipleri, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) Serik gönüllüleriyle birlikte hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Beşkonak\'a bağlı Boynuzlubük Kanyonu mevkiinde yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan keçiler, sahibi Hasan Ekinci\'ye teslim edildi.
İYAK Temsilcisi Ali Uygur, \"Dağda mahsur kalan keçileri operasyonla kurtarıp sahibine teslim ettik\" dedi. Keçilerin sahibi Hasan Ekinci de hayvanlarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yardım eden ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇMANAVGAT Antalya DHA ANTALYA ManavgatManavgatBeşkonak MahallesiHasan Ekinci Kurban BayramıKendiEkinciBeşkonak Jandarma KarakoluYardım Arama KurtarmaSerikBeşkonakBoynuzlubük KanyonuHasan EkinciTemsilcisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24