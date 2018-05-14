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4 ayaklı civciv şaşırttı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşırttı

14 Mayıs 2018 14:49

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşırttı. Civcivin sahibi, onu yaşatmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Çermik ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Sefer Bozkurt\'un tavuklarından birinin yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı. Dört ayaklı civcivin kendilerini şaşırttığını söyleyen Bozkurt, \"Tavuğum zaman zaman orkadan kayboluyordu. Tavuğu 2 gün önce takip ettiğimde, 20 tane yumurta yaptığını gördüm. Civcivleri kontrol ederken, birinin yerinden kalkmadığını gördüm. Onu almak isterken anne tavuk üzerimize gelmeye başladı. Merakım daha da arttı. Civcive baktım, yerinden kalkamıyordu. Aldım inceledim 4 ayağının olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüm. Hemen alıp ilçedeki veterinere götürdüm. İnceledi, yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. Bende mahalleye götürdüm. Yaşatabildiğim kadar yaşatmak için çaba harcayacağım\" dedi.

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