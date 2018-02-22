4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.

Ankara\'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim\'de istifa eden Melih Gökçek\'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor. Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek\'in resminin yer aldığı afişte, \'Söz verdik gerçekleştiriyoruz\' ifadeleri yer alarak Mamak\'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor.

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