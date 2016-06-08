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Yaşam

4 ay önce beyin ölümü gerçekleşen kadın doğum yaptı

Ocak ayında da Polonya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kadın 55 gün sonra doğum yapmıştı

08 Haziran 2016 16:40

Portekiz'de 4 ay önce beyin ölümü gerçekleşen hamile bir kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğum, hamileliğin 32. haftasında sezaryenle gerçekleştirildi.

Doktorlar Salı günü Lizbon'daki bir hastanede doğan 2,35 kg ağırlığındaki erkek bebeğin sağlığının iyi olduğunu bildirdiler.

Bebeğin annesi beyin kanaması geçirmiş ve 20 Şubat'ta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.

Ancak yapılan testlerde anne karnındaki bebeğin sağlıklı olduğu belirlendikten sonra, babanın da onayıyla hamileliğin sürmesine karar verildi.

 

Annenin durumu belirsiz

 

Annenin hâlâ yaşam destek cihazına bağlı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Portekiz'de ilk kez bir bebeğin beyin ölümü gerçekleşen bir kadının rahminde bu kadar uzun süre yaşadığı bildiriliyor.

Ocak ayında da Polonya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kadın 55 gün sonra doğum yapmıştı.

Wroclaw kentinde sadece 1 kilo olarak doğan erkek bebek Nisan ayında taburcu olmuştu.

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PortekizDoğumBebekPolonyaSezaryen

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