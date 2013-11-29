'4 ay boyunca fitne üretecekler'

2014 Mart’ında yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki 4 ay boyunca sadece fitne üretecekler, plan proje vizyon değil. Ne gerekiyorsa yapacaklar, ellerine ne geçerse kullanacaklar. Her fırsatı ve her çirkinliği değerlendirmenin gayreti içinde olacaklar. İçeriden ya da dışarıdan ellerine ne geçerse fırlatacak, işbirliği yapıp üzerimize saldıracaklar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Biz var olanla yetinemeyiz. Daha fazla gönül kazanmak, hizmet vermek, mücadele etmek, fitneye, nifaka ve kışkırtmalara karşı dikkatli olmak zorundayız. Çünkü biz bu millete hizmetkar olmak için yola çıktık.

Şimdiden başladılar. CHP’de bir genel başkan yardımcısı çıkıyor, güya elinde bir belge. ‘Suriyeli sığınmacılar seçmen yapıldı’ diye ortaya bir iddia atıyor. Gösterdiği nüfus cüzdanı 18 yıldır Türkiye’de yaşayan, 2008’de vatandaşlığa geçen Suriye kökenli bir vatandaşımıza ait. Bunların siyaset yapma tarzı budur. Birileri eline bir iki kağıt parçası veriyor, gösteriyorlar, rezil oluyorlar. Sonra utanmadan, sıkılmada yollarına devam ediyorlar.

Genel müdürleri neyse, genel müdür yardımcıları da o, milletvekilleri de o. Aya perdesi bir kez yırtılırsa, ar damarı bir kez çatlarsa o insan artık arsızlığı arsızlığı kendisi için gıda olarak görmeye başlar.

Polislere, kadınlara, milletvekillerine, bakanlara karşı ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorlar. Çirkince davranışlar sergiliyorlar. Aile mahremiyeti, özel hayat tanımadan saldırıyorlar. Onlar size hakaret ettiğinizde siz incinirsiniz, siz onlara hakaret ederseniz onların gıdası hakaret, onları büyütürsünüz. Onlar size küfür ederse incinirsiniz, siz onlara küfrederseniz iltifat kabul ederler.

İşte onun için enerjimizi bunlarla harcamayacağız. Hiçbir iddialarını karşılıksız bırakmayacak ama üslubumuzdan, edep ve hayamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Onlara ihtiyaçları olan gıdayı, çamuru sunmayacağız.

Düştükleri çukura düşmeyeceğiz

Onların seviyesine düşmeyecek, düştükleri çukurda, çamurda onları kendi hallerine bırakacağız. Bu türden, bizi tahrik etmek için yaptıkları edepsizlik ve hayasızlıklar karşısında çok dikkatli olacağız.

Bunun dışında ittifaklar kurdular ve kuruyorlar da…

Rabia işaretinden rahatsız oluyorlar, ama ben gurur duyuyorum. Hep mazlumların yanındayım, mazlumların yanında olmaya da devam edeceğim. Mısır'da “Rabia” işareti yapan kızları içeri atan darbeci yönetimin karşısındayım karşısında olmaya devam edeceğim.

Önümüzdeki 4 ay boyunca sadece fitne üretecekler, plan proje vizyon değil. Ne gerekiyorsa yapacaklar, ellerine ne geçerse kullanacaklar. Her fırsatı ve her çirkinliği değerlendirmenin gayreti içinde olacaklar. İçeriden ya da dışarıdan ellerine ne geçerse fırlatacak, işbirliği yapıp üzerimize saldıracaklar.

Gençler unutmayın, meyve veren ağaç taşlanır. Şunu da unutmayın, onların tuzağı varsa, Allah’ın da bir hesabı var, milletin de bir hesabı var.

Her yolu meşru görecekler

Onlar her yolu meşru görecekler ama biz böyle değiliz. Kaybedeceğimizi de bilsek, biz meşruiyet dairesinden, edep ve haya dairesinden çıkamayız. Eğer, edep perdesi yırtılmış, ar damarı çatlamışsa oradan bir kazanç çıksa da o kayıptır. 4 ay boyunca böyle bir şuurla hareket edeceğiz, işimize bakacağız, proje üreteceğiz, ülkemize ve milletimize vizyon üreteceğiz. Onların üslubunu, seviyesini milletimizin takdirine bırakacağız.

Biz muhalefet gibi olamayız, biz var olanla yetinemeyiz. Hem var olanı muhafaza etmek, hem de daha ileriye gitmek için bir an bile duraksamadan çalışmak zorundayız. Millet nasıl olsa bizi seviyor, nasıl olsa oy veriyor derseniz, muhalefetin durumuna düşerseniz. Eğer imkânım olsa, fırsatım olsa 780 bin kilometrekare içindeki her bir hanede misafir olmak için, çay içip hasbıhal etmek için koşarım.

İşimiz ganimet toplamak değil. Bırakın ganimet peşinde, fani olanın peşinde başkaları olsun. Biz dava taşını gediğine koymanın peşinde olacağız. Biz, Ulubatlı Hasan’lar olacağız, bırakın ganimeti, ok, mızrak, gürz, gülle, hepsini göğüsleyeceğiz ama milletin sancağını en yüksek burca dikmenin gayretinde olacağız.

Ganimet peşine düşen, en baştan kaybetmiştir. Meselesi makam olan şimdiden kaybetmiştir. Oturduğu yerden kalkmayan seçimi kazansa bile kaybetmiştir.

Dershane tartışmaları

Cumartesi ve Pazar günlerinde yavrularımız yarış atına döndürülmesin. Onların da tatil hakkı var, dinlenme hakkı var, çimende şöyle hakkı var. Tozun toprağın onlara bulaşma hakkı var. Bu haktan onları mahrum etmeyelim. İnşallah eğitim sistemimizde y avrularımızı devletin eğitim sisteminde yetiştirdiğimiz kadarıyla, daha iyi imkanlarla yetiştirme gayretinde olacağız.

Yavrularımızın ekonomik kaynak olarak görülmesine de fırsat vermeyeceğiz.Ticari meta haline gelmesine fırsat vermeyeceğiz .Her belediye başkanımız attığı her adımda bunları da düşünecek. O yüzden çocuklarımıza parklar, yeşil alanlar sağlanmalı.

İnşallah dershane konusunda adımlar atılıyor. Bebek arabasındaki bebekten, okuldaki öğrenciye kadr önce çocukları hesaba katacak, çocuklar iyi şehirlerde yaşarsa, büyüdüklerinde de iyi şehirler inşa ederler.