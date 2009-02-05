4 ay ayda 500 bin kişi işsiz kaldı

Acil mücadele programı



15 Şubat'ta işsizlik ve yoksulluk protesto edilecek



Ekonomik krizin bir ‘işsizlik krizine’ dönüştüğünü söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, “Kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısının 400-500 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Krizin Türkiye’de emekçileri teğet geçmediği gün gibi ortadadır. Resmi işsizlik her gün artarken kayıtdışı işsizliğin hesabı bile yapılamıyor” dediTürk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, krizin bir ‘işsizlik krizine’ dönüştüğünü belirterek, “Ekim 2008-Ocak 2009 arasında Bursa’da 57 bin kişinin işine son verildi. Yurt genelinde ise kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısının 400-500 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.“İşsizlerle birlikte, çalışan yoksulların sayısı artmaktadır” diyen Kumlu, şunları kaydetti: “Küresel krizin yanında AK Parti iktidarının izlediği ekonomik politikalar, emekçi sınıfların çalışma ve yaşam koşullarının daha da kötüleşmesini beraberinde getirmektedir. Krizin Türkiye’de emekçileri teğet geçmediği gün gibi ortadadır. Ülkemizde krizin etkisi, gün geçtikçe artan, yaygın ve kitlesel işten çıkarmalarla en çarpıcı biçimde yaşanmaktadır. Resmi işsizlik oranı her geçen gün artmakta, kayıtdışı işsizliğin hesabı bile yapılamamaktadır.”Kumlu, ekonomik büyümenin 2009 yılında daha da daralacağını öne sürerek, “İşsizlik krizine dönüşen kriz, aynı zamanda bir demokratikleşme krizine dönüşmektedir” değerlendirmesini yaptı. Kumlu, şöyle devam etti:“Acil çalışma ve mücadele programı olarak, krizin yol açtığı işten çıkarmalara, iş yerlerinin kapatılmasına, pahalılığa ve zamlara karşı örgütlerimizin verdiği mücadele ortaklaştırılacak ve dayanışma yükseltilecektir. Yapılan zamlara sessiz kalınmayacak, etkili bir muhalefet ile zamların geri alınması için mücadele verilecektir. İllerde ve bölgelerde kurumlarımızın planladıkları etkinlikler birleştirilecek, yerel birimlerimizin ortak etkinliklerine merkezi destek verilecektir.”Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu (ortada), DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi (solda) ve KESK Genel Başkanı Sami Evren dün Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği’nde, Kadıköy’de 15 Şubat tarihinde düzenlenecek olan “İşsizlik ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadeleye-Emek ve Demokrasi Mitingi”ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mitingi düzenleyen üç konfederasyon adına konuşan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, krizin yol açtığı işten çıkarmalar, iş yerlerinin kapatılması ve işsizliğe karşı Türk-İş, DİSK ve KESK’in güçlerini birleştirdiğini söyledi.