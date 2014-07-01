4 araştırma şirketi 'Erdoğan ilk turda Çankaya'da' dedi

Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halkın oylarıyla belirlenecek. İlk turu 10 Ağustos’ta yapılacak seçim Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP’nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında geçecek. KONDA, ORC, Genar ve MAK araştırma şirketlerinin gerçekleştirdikleri anketlerde Başbakan Erdoğan ilk sırada yer aldı.

Köşk’ün yeni sahibinin oylarla belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos’ta yapılacak. Yarış için ilk olarak MHP ve CHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adı açıklanmıştı. HDP de dün Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı aday olarak gösterdi. AKP ise adayını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önceki gün Başbakan Erdoğan’la bir araya gelmiş ve ardından “Aday olmayacağım” açıklamasında bulunmuştu. Kulislerde Başbakan Erdoğan’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP ve MHP’nin yanı sıra DSP, DP, BBP ve AKP’den istifa eden kimi bağımsız milletvekillerinin İhsanoğlu’na oy vereceği belirtiliyor. Bu durumda cumhurbaşkanlığı yarışının üç aday arasında geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 11 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. İlk turda yüzde 51 oy oranını bulan çıkmazsa, en çok oyu alan iki aday 24 Ağustos’ta tekrar yarışacak. 28 Ağustos’da da Abdullah Gül’den görevi devralacak.

İlk turda 23 milyon oy gerek

10 Ağustos’ta yapılacak ilk turda adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 51’ini alması gerekiyor. İlk turda bu çoğunluğa ulaşılamazsa ikinci tur seçime gidilecek. Bu tura ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Yurtdışındaki seçmen sayısı 2 milyon 734 bin. Türkiye’deki kayıtlı seçmen sayısı ise 52 milyon 695 bin. Yani toplam seçmen sayısı 55 milyon 429 bin 429. Bu durumda 28 milyon oy alan aday ilk turda seçimi kazanabilir. Ancak Türkiye’de son olarak geçen mart ayındaki yerel seçimlerde geçerli oy sayısının 44 milyon 700 bin olduğu hesaplanırsa adayın ilk turda kazanabilmesi için yaklaşık 23 milyon oya ihtiyacı oluyor.

Son iki seçimde ne oldu?

2011 genel seçimlerinde AKP 21 milyon 466 bin oy almış ve 49,95’la birinci parti çıkmıştı. CHP, 11 milyon 147 bin oyla yüzde 25.94, MHP 5 milyon 575 bin oyla 12.98, DSP 106 bin oyla 0.25, DP 280 bin oyla 0.65, Saadet Partisi 535 bin oyla 1.25, BBP 315 bin oyla 0.74, HAS Parti de 327 bin oyla 0,76 oranında oy almıştı. O dönemin BDP’si şimdinin HDP’si ise bağımsız adaylarla girdiği seçimde 2 milyon 826 bin oyla 6,58 oy oranına ulaşmıştı. 30 Mart seçim sonuçlarına göreyse AK Parti 20 milyon 519 bin, CHP 12 milyon 513 bin, MHP 6 milyon 860 bin, BDP-HDP toplamı 2 milyon 750 bin, Saadet Partisi 916 bin, BBP 483 bin oy aldı. DP 179, DSP 85 bin oy almıştı.

Anketlere göre Erdoğan önde

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan önce bazı araştırma şirketleri bir dizi anket çalışmasına imza attı. Bu araştırma şirketlerinden KONDA, ORC, Genar ve MAK’ın gerçekleştirdikleri anketlerde Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. İşte sonuçlar:

KONDA: Erdoğan 23 milyon oy alacak, yerel seçimlerde MHP'ye giden 2 milyon oy geri dönecek. Erdoğan yüzde 51 oy oranıyla ilk turda Çankaya'ya çıkacak.

ORC: 18 - 21 Haziran tarihleri arasında 32 ilde 3 bin 26 kişiyle görüştü. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında, Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP adayı olursa tercihiniz hangi aday olur?” sorusuna, katılımcıların yüzde 54’ü Erdoğan, yüzde 39,4’ü İhsanoğlu ve yüzde 6.6’sı da HDP adayı dedi.

Genar: 19 - 23 Haziran arasında 1800 kişiyle görüştü. Katılımcıların yüzde 55,2’si Erdoğan, yüzde 35,8’i İhsanoğlu ve yüzde 9’u Demirtaş dedi.

MAK: 20-21-22 Haziran tarihlerinde 22 ilde 8 bin 640 kişiyle görüşüldü. 4 bin 131 kişi Erdoğan, 2 bin 523 kişi İhsanoğlu ve 703 kişi de Selahattin Demirtaş şeklinde yanıt verdi.

Bugün seçim olsa nasıl bir Türkiye manzarası olur?

Pollmark Şirketi tarafından Başbakan Erdoğan’a dün sabah sunulan ankette ilginç sonuçlar var. 22-27 Haziran tarihleri arasında 5133 kişiyle yüzyüze görüşmelerle yapılan ankette bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu da soruldu. Araştırmada cumhurbaşkanlığı seçimine dair ayrıntılı sonuçlarda yer alıyor. Ankette CHP, MHP bloğunun toplam oyu yüzde 37,9 olarak gözüküyor. Başbakanın masasındaki son ankette rakamlar şöyle:

Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz...

- AKP % 51,4

- CHP % 23,9

- MHP % 14,0

- BDP % 7,2

- Diğer % 3,5

AKP adayını bu salonda açıklayacak

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı bugün ATO Kongre Merkezi’nde saat 11.30’da ilan edilecek. Yaklaşık 4 bin kişinin davet edildiği toplantıya katılacaklar için özel kartlar hazırlandı. Toplantıyı yaklaşık 250 gazeteci takip edecek. AKP daha sonra Erdoğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek hariç 311 imzayla adayını TBMM Başkanlığı’na bildirecek.

Listeler yarın askıda

Cumhurbaşkanı adaylığı için önceki gün başlayan başvurular, 3 Temmuz Perşembe saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile 2 Temmuz’da yani yarın askıya çıkacak, yurtdışı seçmen listesi de aynı tarihte YSK internet sitesinde ilan edilecek. Oylarını yazlıkta kullanmak isteyenlerin, listeler askıya çıkmadan 2 Temmuz’a kadar ikametgâh adreslerini tatil yaptıkları yere aktarmaları gerekecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 11 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Fotoğraflı oy pusulasının sıralaması için YSK’da 14 Temmuz’da kura çekilecek. Adayların propaganda için 30 günü var. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitmeye davet ediyorum” dedi. İşler ayrıca 54 ülkede ve 103 ayrı temsilcilikte sandık kurulacağını bildirdi.