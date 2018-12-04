4 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
16.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
18.45 Fikret Orman, Fulya Hiper açılış törenine katılacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı takım, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14.00 Takım Ankara\'ya gidecek.
15.00 Sarı-kırmızılıların kentte karşılanışı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI\'NDA 5. TUR HEYECANI
13.00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
18.00 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray (Ayhan Şahenk)
20.15 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
KADINLAR FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI
12.00 Eczacıbaşı VitrA - Altay
15.00 Zhejiang - VakıfBank
KADINLAR CEV KUPASI
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Targoviste