4 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor
TFF 1.LİG
18.00 BŞB Erzurumspor - Manisaspor
BEŞİKTAŞ
17.00 Leipzig maçı hazırlıkları devam edecek
FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU
Kasımpaşa\'yı sahasında 4-2 yenen Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman daha önce yaptığı açıklamalarda zirve ile aralarındaki puan farkını kapatacaklarını ifade etmişti.
Fenerbahçe\'nin lider Başakşehir ile 4, 2\'nci sıradaki Galatasaray ile arasında sadece 3 puan fark kaldı.
-Sarı-Lacivertli takım, günü izinli olarak geçirecek.
GALATASARAY\'DA TERİM SESLERİ
-Derbi mücadelesini kaybeden Galatasaray\'da Tudor\'un koltuğu sallanıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Hırvat çalıştırıcının yerine kulübün efsane isimlerimden Fatih Terim\'in takımın başına getirilmesini istiyor.
-Sarı-Kırmızılı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.