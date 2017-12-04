4 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

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BEŞİKTAŞ

17.00 Leipzig maçı hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU

Kasımpaşa\'yı sahasında 4-2 yenen Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman daha önce yaptığı açıklamalarda zirve ile aralarındaki puan farkını kapatacaklarını ifade etmişti.

Fenerbahçe\'nin lider Başakşehir ile 4, 2\'nci sıradaki Galatasaray ile arasında sadece 3 puan fark kaldı.

-Sarı-Lacivertli takım, günü izinli olarak geçirecek.

GALATASARAY\'DA TERİM SESLERİ

-Derbi mücadelesini kaybeden Galatasaray\'da Tudor\'un koltuğu sallanıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Hırvat çalıştırıcının yerine kulübün efsane isimlerimden Fatih Terim\'in takımın başına getirilmesini istiyor.

-Sarı-Kırmızılı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

