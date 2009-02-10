'4 aktör ressam rolünde'

Fevziye Mekteplerine ait Nişantaşı'ndaki Galeri Işık'ta açılan sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müjdat Gezen, ''Bu serginin ismi yalandan çıktı. Mustafa Alabora'ya 'Resim yapalım' dedim. Baktım çok güzel yapıyor. Hala da en güzelleri onun. Ondan sonra sergi ortaya çıktı'' dedi.Mustafa Alabora da ''Bugün çağımızda yok olmuş dostluk bu serginin temel felsefesi. Ben Müjdat Gezen'in eseriyim, o nedenle benim resimlerimi beğeniyor'' şeklinde konuştu.Alabora, bazı günler 10 saate varan çalışmalar yaptığını ifade ederek, ''Henüz bu konuda tiyatro gibi bir disiplinim yok. 15 dakikada da başından kalktığım oluyor'' dedi.Yaman Tüzcet de tiyatro sanatçıları olarak birbirlerine daima iyi şeyler söylediklerini dile getirerek, ''Hepimiz resmi merak ettik. Bu bizim için bir aile birleşmesidir'' diye konuştu.Sergide merhum Savaş Dinçel'in heykeli ile kabartmalarını küratör Banu Zeytinoğlu ile yapan oğlu Barış Dinçel, ''Heykelin el hareketinin'' sorulması üzerine, heykele bakanların güldüğünü belirterek, ''Babamın mantalitesi bu. Heykel sayesinde kendisi burada gibi oldu. Sergide babamın 40'a yakın resmi yer alıyor'' dedi.Sergi, 7 Mart Cumartesi gününe kadar açık kalacak.(AA)