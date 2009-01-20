Oyunculuğun yanı sıra resim çalışmaları da yapan sanatçıların ilk ortak resim sergisinde, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan bir seçki sunulacak.Müjdat Gezen'in Mustafa Alabora ile ortak sergi açma konusunda görüşmesi üzerine ortaya çıkan fikir, Alabora'nın kısa süre önce kaybettikleri dostları Savaş Dinçel'in resimlerinin de bu sergide bulunmasının anlamlı olacağını belirtmesiyle gelişti.Ekibe Avustralya'da yaşayan aktör dostları Yaman Tüzcet'in katılmasıyla ''4 aktör ressam rolünde'' adlı sergi ortaya çıktı.Savaş Dinçel'in resimlerinin yanı sıra tablo karikatürlerinden seçmelerin yer alacağı serginin en büyük sürprizi ise oğlu Barış Dinçel tarafından yapılan heykeli ve ''Savaş Dinçel Köşesi'' olacak.Küratörlüğünü Barış Dinçel ve Banu Zeytinoğlu'nun, afiş tasarımını Mehmet Ali Alabora'nın yaptığı sergi, Feyziye Mektepleri Vakfı'na ait Galeri Işık Teşvikiye'de 27 Mart 2009'a kadar izlenime açık kalacak.