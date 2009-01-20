T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'4 aktör ressam rolünde'

Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Yaman Tüzcet ve Savaş Dinçel'in çalışmaları ''4 aktör ressam rolünde'' sergisinde

20 Ocak 2009 02:00

Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Yaman Tüzcet ve yaklaşık bir yıl önce vefat eden Savaş Dinçel'in çalışmalarından oluşan ''4 aktör ressam rolünde'' sergisi, 9 Şubatta Galeri Işık Teşvikiye'de açılacak.

Oyunculuğun yanı sıra resim çalışmaları da yapan sanatçıların ilk ortak resim sergisinde, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan bir seçki sunulacak.

Müjdat Gezen'in Mustafa Alabora ile ortak sergi açma konusunda görüşmesi üzerine ortaya çıkan fikir, Alabora'nın kısa süre önce kaybettikleri dostları Savaş Dinçel'in resimlerinin de bu sergide bulunmasının anlamlı olacağını belirtmesiyle gelişti.

Ekibe Avustralya'da yaşayan aktör dostları Yaman Tüzcet'in katılmasıyla ''4 aktör ressam rolünde'' adlı sergi ortaya çıktı.

Savaş Dinçel'in resimlerinin yanı sıra tablo karikatürlerinden seçmelerin yer alacağı serginin en büyük sürprizi ise oğlu Barış Dinçel tarafından yapılan heykeli ve ''Savaş Dinçel Köşesi'' olacak.

Küratörlüğünü Barış Dinçel ve Banu Zeytinoğlu'nun, afiş tasarımını Mehmet Ali Alabora'nın yaptığı sergi, Feyziye Mektepleri Vakfı'na ait Galeri Işık Teşvikiye'de 27 Mart 2009'a kadar izlenime açık kalacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24