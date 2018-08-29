4 akrabasını öldüren zanlı, Gaziantep'te yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, tabancayla 4 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Ramazan Şahin, Gaziantep’te yakalandı.

Olay, Pazar günü Bozova ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Şahin\'in tabancayla vurduğu Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Polis, olay sonrası kaçan Ramazan Şahin’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Şahin’in, Gaziantep’e geldiğini belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı teknik takiple Ramazan Şahin’in Akyol Mahallesi\'nde bir evde saklandığı saptadı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla Ramazan Şahin\'i yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ramazan Şahin, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.