4 adımda soğuk algınlığı kürü

T24 - Amerikalı uzmanlar 7 saatlik bir kürle soğuk algınlığını alt etmenin mümkün olduğunu öne sürdü.





Amerikan WCBS-TV televizyonuna konuşan Doktor Holly Phillips, hastalığın başlamak üzere olduğunu hisseder hissetmez yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:





1. saat: Bol miktarda sıvı tüketin



3. saat: Sıcak tuzlu su ile gargara yapın



5. saat: Tuzlu burun spreyi kullanın



7. saat: Ağrı kesici alın ve ballı çay için





Sonraki 24 saat içinde de bunların tekrar edilmesini tavsiye eden Phillips, bir gelişme olmaz ve ateş başlarsa bunun soğuk algınlığı değil, grip olduğunu ve doktora başvurulması gerektiğini söyledi.





