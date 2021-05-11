4.5 milyar yıllık asteroitten numune toplayan Osiris-Rex, Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı

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ABD uzay ajansı NASA'nın uzay aracı Osiris-Rex, 4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinden örnek topladıktan sonra Dünya'ya doğru uzun yolculuğuna başladı.

Güneş Sistemi kadar eski olduğu düşünülen kum ve toz parçacıklarını taşıyan bir kapsülün dünyaya dönmesi iki yıl sürecek.

Bennu'ya 2018'de ulaşan Osiris Rex neredeyse 2 yıl boyunca asteroitin etrafında uçarak numune toplamıştı.

Projenin baş stratejisti olan Arizona Üniversitesi'nden Dente Lauretta, uzay aracında 200 ila 400 gram arasında numune olduğunu düşündüklerini söyledi. Projenin hedefi 60 gram numuneydi.

Bu Apollo'nun getirdiği Ay taşlarından bu yana ABD'nin dünyaya uzaydan getirdiği en yüklü numune olacak. NASA ilk defa bir asteroitten numuneler topluyor. Japonya daha önce iki defa az sayıda numune toplamayı başarmıştı.

Osiris-Rex, pazartesi günü Bennu'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklaştıktan sonra motorlarını ateşledi.