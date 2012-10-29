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Yaşam

4-12 yaş için güzellik salonu!

Beyrut'ta 4 ile 12 yaş arasındaki kızlara yönelik güzellik salonu büyük ilgi görüyor

29 Ekim 2012 19:06

 

Beyrut'ta açılan ve sadece 4 ile 12 yaş arasındaki kızlara yönelik hizmet veren güzellik salonu, Lübnanlılar tarafından büyük ilgi görüyor.
 
Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta bulunan Frisa Güzellik Salonu, sadece 4 ila 12 yaş arası kızlara hitap ederek, Lübnanlıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
 
Salon yöneticisi Hania Halvani AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güzelleri ve güzellik salonlarının başta Ortadoğu olmak üzere bir çok ülkede meşhur olduğunu belirtti.
 
Halvani, ''Her genç kızın rüyası, bir gün anne olmak, annesi gibi giyinerek onun gibi davranmak oluyor. Burası ise genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürdükleri yer'' dedi.
 
Halvani, salona gelen küçük müşterilerinin özellikle doğum günü partisi, akrabalarının düğünü olanlar ya da festival ve bayram zamanlarında özel görünmek isteyen kızlardan oluştuğunu belirterek şunları söyledi:
 
''Birçok insan, güzellik salonu ya da kozmetik deyince ya yanlış yorum yapıyor ya da yanlış anlıyor. Güzellik salonları, insanların güzel görünmelerini, kendilerini güzel hissetmelerini sağlayan ya da kendilerine nasıl bakım yapacaklarını öğreten önemli bir sektördür.
 
Güzellik salonuna gelen genç kızlar, burada manikür ve saçlarına fön çektirme yanında yüz makyajı yaptırıyorlar. Biz de çocukların buradan çıkarken mutluluklarını görünce çok mutlu oluyoruz.''
 
Salona gelen 8 yaşındaki Kamer El Beliğa, salonun müşterilerinden olduğunu belirterek, ''Benim buraya geliş amacım, annem gibi görünmek. Güzel görünüp dikkat çekmek istiyorum. Buraya gelince kendimi çok özel hissediyorum'' diye konuştu.
 

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