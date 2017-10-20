3'üncü katın camından düşen 15 aylık çocuk yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi annesiyle birlikte misafirliğe giden 15 aylık kız çocuğu, üçüncü katın camından düşerek ağır yaralandı.

Olay, Korubaşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre F.A.15 aylık kızı E.M.A. ile birlikte TOKİ konutlarına akrabalarına ziyarete gitti. F.A.\'nın 15 aylık çocuğu binanın 3\'üncü katının camından yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine toplanan vatandaşlar ve ev halkı küçük çocuk için 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.M.A. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. E.M.A.\'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI