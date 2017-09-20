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Spor

3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu bakıma alındı

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in maçlarını oynadığı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu, kış mevsimine hazırlık kapsamında bakıma alındı

20 Eylül 2017 20:54

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir\'in maçlarını oynadığı 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu, kış mevsimine hazırlık kapsamında bakıma alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Stadımızda kış mevsimine hazırlık kapsamında bakım-onarım işlemlerine başlandı. Üç aşamada gerçekleştirilecek bakım çalışmalarında ilk olarak kapsül çıkarma işlemi gerçekleştirildi. Drenajın daha verimli hale gelmesi ve kil tabakayı yok etme amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda daha sonraki etapta sırasıyla; tohumlama, kumlama ve gübreleme yapılacak. Öte yandan havaların sıcaklığı nedeniyle hava sirkülasyonunu sağlamak ve saha içerisindeki baskın havayı önlemek için fanlar ile havalandırma yapıldı\" denildi.

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