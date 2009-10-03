3'ü kız 4 kardeşin cesedi köprü altında bulundu

Kahramanmaraş-Kayseri karayolundaki Hasancıklı köprüsü altında 4 kadın cesedi bulundu. Yaşları 16 ila 23 arasında değişen kadınların kardeş oldukları ve boğulma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, sudan çıkartıldıktan sonra üzerlerinde kimlik çıktığı için Ayşe ve Emine (17) Karaağaç'ın ikiz kız kardeş olduğu belirlenmişti.

Sudan çıkartıldıktan sonra üzerlerinden kimlik çıkmayan diğer iki kadının kimliklerinin Hamide ve (23) ve Asiye Karaağaç (16) olduğu belirlendi.

Yakınları teşhis etti

Olayın duyulması üzerine ölen kadınların dayısı olduğu öğrenilen Mehmet Kızılkaya ile bazı akrabaları, hastane morguna gelerek ölen 4 kadını teşhis etti ve kardeş olduklarını belirttiler.

Çok üzgün olduğu gözlenen ve konuşmakta zorlanan dayı Mehmet Kızılkaya, Antalya'da yaşadığını ve tatilini geçirmek için Kahramanmaraş'a geldiğini belirterek, cesetleri bulunan 4 kadının kardeş olduğunu söyledi. Kızılkaya, ölen yeğenlerinin 20 yıldan beri Kahramanmaraş'ta yaşadığını ifade etti.

Darp izi yok

Bu arada, halen hastane morgunda bulunan cesetlerde yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Kardeşlerin boğulma sonucu ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesetlerin, yanında çantalar ve bu çantalar içinde de bazı eşyalar olduğu öğrenildi.

Yetkililer, halen hastane morgunda bulunan cesetlerin, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini ve kesin ölüm nedeninin burada belirleneceğini bildirdiler.

Vali Tanılır

Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye giden emniyet güçlerinin cesetleri çıkartarak hastaneye getirdiği söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü anlatan Vali Tanılır, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı olan 4 kadının, Pazarcık'ta yaşadıklarını kaydetti.