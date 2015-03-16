3'ncü köprüye rant yasası: Bağlantı yollarına AVM ve otel yapılabilecek!

İstanbul Kuzey Ormanları’ndan geçen üçüncü köprünün bağlantı yollarına otel, restoran ve AVM yapılması için Torba Yasa ile TBMM’den geçen bir madde ortaya çıktı.

1 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan, Torba Yasa’da Orman Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine bir fıkra eklendi. Bu fıkraya göre, karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak.

Para getiren tesis yapacaklar

Bugün Gazetesi'den Hasan Bozkurt'un haberine göre; Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu maddeyle, gelir getirici ve kalıcı olan bölgeleri yandaşlarına vermek için yol açacaklar. Ormanlar tahrip edilerek 3. Köprü ve Körfez geçişlerinde otel, benzin istasyonu, restoran gibi para getiren bu tür yapıları çokça göreceğiz” diye konuştu.

Devlete alımlarda birçok kurum için Kamu İhale Kanunu’nun 100’ün üzerinde değişiklikle devreden çıkarıldığını kaydeden Demiröz, “Bu maddeyle, Körfez, 3. Havalimanı ve 3. Köprü yollarında yapılacak tesisler ihaleyi alan kişilere verilecek. Orman içine yapılan bu tesislere vatandaşlar da para ödeyerek girecekler. Hukuka saygı gösterilmeden kanunla yandaşlara yol açılıyor.”

Üstü gizlenmiş rant

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın Anayasa’nın 169. Maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı çıkarılan kanunlarla ormanların tahribine devam edildiğini söyledi.

30 Mart 2014 mahalli seçimler ve tapelerin gölgesinde TBMM’den geçirilen Torba Yasa’nın rantın önünü açtığını dile getiren Küçükaydın, her hangi bir bedel alınmadan Anayasa’ya aykırı olarak kamu kurumu adı altında rantiyeye izin verilmesinin önünün açıldığına vurgu yaptı.

Küçükaydın, “Bu yasal düzenlemeden İstanbul Kuzey Or-manları’ndan geçen 3’üncü Köprü, otoyol ve bağlantı yolları güzergâhı başta olmak üzere, Türkiye’nin en kıymetli orman alanları içinden geçen karayolları güzergâhlarındaki orman alanlarından bedelsiz olarak, üstü gizlenmiş biçimde rant uğruna üçüncü kişilere izinler verilebilmesine olanak sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

İşte o madde

1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine eklenen fıkraya göre, karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda “Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden herhangi bir bedel alınmaz.”