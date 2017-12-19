3 kardeşin öldüğü yangın sobadan çıkmış

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Niksar ilçesinde 3 kardeşin yaşamını yitirdiği yangının sobadan çıktığı belirlendi.

Niksar ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde 15 Aralık\'ta öğlen saatlerinde evdeki odun sobasından kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Gülşen- Yılmaz Şahin’in 4 çocuğundan 3’ünün evde olduğu sırada çıkan yangında 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin yaşamını yitirdi. Talihsiz kardeşlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu yangının evdeki odun sobasından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, talihsiz 3 kardeş otopsi işlemleri sonrasında köyde toprağa verilecek.



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