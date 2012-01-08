3G'nin kapsama alanı genişliyor

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 3G'nin kapsama alanının genişletilmesi ve kapalı alanlarda yaşanan bağlantı sorunlarının çözümü amacıyla yeni bir çalışma başlattı.



BTK'nın, 2G GSM bantlarının 3G teknolojisinde de kullanılabilmesi için başlattığı çalışmayla cep telefonu ve 3G cihazlarıyla internete ulaşım kolaylaşacak.



Türkiye'de 2009 yılında başlayan 3G teknolojisi hızla yaygınlaşarak 25 milyon kullanıcıya ulaşmasına rağmen özellikle kapalı mekanlarda yaşanan kapsama sorunları kullanıcıların şikayetlerine yol açıyor.



BTK da 3G'nin kapsama alanının genişletilmesi ve kapalı alanlarda yaşanan bağlantı sorunlarının çözümü amacıyla yeni bir çalışma başlattı.



BTK Başkanı Tayfun Acarer, yaptığı açıklamada, konuyu 2012 Yılı İş Planı;na aldıklarını belirterek, 2G GSM bantlarının 3G teknolojisinde de kullanılabilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.



Bu çalışmayla 900 MHz bandın kullanılmasının 3G'nin kapsama alanını genişleteceğini ifade eden Acarer, böylece kapalı alanda kapsama sıkıntısı yaşanan 3G'nin daha da güçleneceğini belirtti.



Bu çalışmayla operatörlerin daha az maliyetle daha fazla kapsama sağlarken, kullanıcıların da geniş kapsama alanı sayesinde 3G teknolojisinden daha fazla yararlanacağını vurgulayan Acarer, “GSM teknolojisinde frekans yükseldikçe, bina içinde kapsama zorlaşıyor. Bu yeni uygulamayla ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını, vatandaşlarımızın teknolojinin imkanlarından daha fazla istifade etmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.





