3G teknolojisi çöpçatanların hizmetinde

Cep telefonlarında hızlı ve görüntülü iletişimin önünü açan 3G teknolojisi, 1990’lı yılların ‘ocak söndüren sohbet hatları’nı yeniden canlandırırken; ünlülere, hayranlarıyla canlı görüntülü sohbet yapmalarını sağlayacak hatların oluşturulmasının da yolunu açıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın 2001 yılında gişe rekorları kıran ve Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nin televizyonla ilk tanışmasını anlatan Vizontele filminde, Cem Yılmaz’ın “Zeki Müren’i hem dinleyip, hem göreceksiniz” diyen Reis Bey’e yönelttiği “Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?” sorusu, sonunda 3G teknolojisiyle yanıtını buluyor. Spor, tartışma, çöpçatanlık gibi canlı yayına bağlanılıp, görüş ve düşüncelerin aktarılabildiği interaktif programlarda artık, izleyiciler de ekrana sadece seslerini değil, görüntülerini de yansıtabiliyor.

‘Ara beni, gör beni’

Cep telefonlarında hızlı ve görüntülü iletişimin önünü açan 3G teknolojisi, 1990’lı yılların ocak söndüren sohbet hatlarını da yeniden canlandırdı. Bir yandan cep telefonlarına gönderilen “Hattın diğer ucunda aramanı bekliyorum” mesajlarını “Ara beni, gör beni” mesajlarına dönüştüren 3G teknolojisi, diğer yandan da bazı GSM operatörlerinin ünlü sanatçılar için anında canlı görüntülü ‘sohbet hatları’ oluşturmasına yol açtı.

Taraftar hatlarına yaradı

Ayrıca, şirketlerin çağrı merkezlerini oluşturan ve 800’lü hatların aksine faturanın aranan yerine, arayana çıkarıldığı 444’lü hatlar da görüntülü hizmet vermeye başladı. Başta bankalar ve GSM operatörü kuruluşlar olmak üzere, şirketlerin çağrı merkezleri görüntülü yanıt vermeye başladı.

Arkadaşımız Mehtap Özcan’ın yaptığı araştırmaya göre, GSM operatörü kuruluşların devreye soktuğu 3G uygulaması, en fazla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon’un ardından Beşiktaş’ın da devreye sokacağı taraftar hatlarına yarayacak.

Futbolcularla sohbet

Bu hatlar şimdi, 3G teknolojisini futbolcularla görüntülü canlı sohbet yapılmasını sağlamada kullanarak, abone sayılarını artırmayı amaçlıyor. İlk uygulamayı Fenerbahçeli futbolcu Alex’le görüntülü canlı sohbet yaptıran FenerCell başlattı. GSMobile, TrabzonCell ve KartalCell’de benzer uygulamalarla taraftar hatlarının yaygınlaştırılmasını planlıyor.

‘Ünlü’ arayışına başladılar

Bazı GSM operatörü kuruluşlar, 3G teknolojisinden yararlanarak devreye soktukları video portallarını yaygınlaştırmak için şimdi hayranlarıyla canlı olarak görüntülü sohbet yapacak ünlü arayışına girdi. Avea’nın öncülük ettiği bu uygulamada, ünlüler günün belirli saatlerinde hayranlarıyla canlı bağlantı kurabilecek. Aboneler; dakikası 10 kuruşa görüntülü sohbetler gerçekleştirirken GSM operatörü kuruluşlar ünlülerle gelir paylaşımına dayalı ortaklığa gidecek.

Cep telefonlarıyla dakikası ortalama 2.5 liradan gerçekleştirilen canlı sohbet hatları, bir anda 3G teknolojisinin en yaygın kullanıldığı alan konumuna dönüştü. Bunda da normal hatların sadece bir SMS mesajıyla 3G’ye dönüşmesi etkili oldu. 1990’lı yıllarda çıkan yüksek faturalar yüzünden 900’lü hatların yasaklanmasıyla birlikte, uluslararası hatlar ile cep telefonlarına kayan canlı sohbet hatlarını, 3G uygulaması yeniden hareketlendirdi. Böylece, sesli sohbetlerin yerini görüntülüler aldı.

Çağrı merkezlerine görüntü takviyesi

Üçüncü nesil teknolojisi (3G), yıllık hacmi 1 milyar TL’ye ulaşan çağrı merkezlerinde de sadece sesli değil, görüntülü hizmet döneminin de başlamasını sağladı. Turkcell ve Avea’nın alt yapılarını kullanan İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası, görüntülü çağrı merkezi uygulamasını başlatan ilk bankalar oldu. Bu bankalara ING ve Denizbank da eklenmeye hazırlanıyor. Görüntülü çağrı merkezleriyle kredi başvurusunda da bulunabiliyor.

300 çağrı merkezinde 35 bin temsilci çalışıyor

Türkiye’de yaklaşık 15 yıllık bir geçmişe sahip olan çağrı merkezleri 1 milyar TL’lik hacme ulaşıyor. Türkiye’de 12 sektöre ait 300’ü aşkın çağrı merkezinde yaklaşık 35 bin müşteri temsilcisi çalışıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de telekomünikasyon, finans ve lojistik sektörleri çağrı merkezlerinin en fazla hizmet verdiği sektörler arasında yer alıyor.

İşitme engellilere işaret diliyle yanıt

Kuruluşlara görüntülü çağrı merkezi hizmeti sağlayan Global Bilgi, 3G teknolojisiyle birlikte işitme engelliler için yeni bir uygulama başlattı. Oluşturdukları çağrı merkezlerinde işitme engellilere işaret dilinde görüntülü görüşme yapma imkanı sağlayan Global Bilgi’nin bu hizmetinden de ücretsiz yararlanılabiliyor.

2 bin 500 kişiye bir tane temsilci düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde her 100 kişiye 1 çağrı masası hizmet verirken, Almanya, Fransa ve diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu oran 200’de 1 ve 400’de 1 şeklinde gerçekleşiyor. Türkiye’de ise henüz her 2 bin 500 kişiye 1 çağrı masası ile hizmet veriliyor.