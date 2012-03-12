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Bilim / Teknoloji

3G süper hızlı olacak

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 3G hızının 2014'e kadar kademeli olarak artacağını söyledi

12 Mart 2012 13:09

 

T24 - Turkcell, mobil internette gaza basmaya hazırlanıyor. Genel Müdür Yardımcısı Terzioğlu, "2009'da 7.2 Mbps olan hız, bu yıl 84, 2014'te de 168 Mbps'ye ulaşacak" dedi.
 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 3G hizmetinin sunulmaya başladığı Temmuz 2009'da 7.2 Mbps olan data hızının 43,2 Mbps'e ulaştığını söyledi. Terzioğlu, genel olarak GSM şebekesi üzerindeki trafiğin her geçen yıl daha da arttığına dikkati çekti.

2015 yılında 7,2 milyara çıkacak dünya nüfusunun 3 katından fazla olan 25 milyar cihazın birbirine bağlı olacağını, bu sayının 2020 yılında ise ikiye katlanarak 50 milyara ulaşacağını bildiren Terzioğlu, "Önümüzdeki dönem buzdolabı, otomobil, elektrik ve su sayacında bile SIM kart bulunacak" diye konuştu.


1 dakikada film indirilecek


Bugün'ün haberine göre; 3G'de hızın süratle yükseldiğini vurgulayan Terzioğlu, "Bu yıl 84 Mbps hıza ulaşacağız. Böylece bir filmi internetten indirmek 1 dakika zaman alacak. Önümüzdeki yıllarda 168 Mbps hıza ulaşacağız. En geç 2014'te bu hızda hizmet sunarız. Hızın sonu var mı bilmiyorum ama şu andaki standartlar 168'i tanımlayabiliyor" dedi.

Turkcell'in yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Terzioğlu, 18 yılda 19,6, 2011 yılında ise 1,6 milyar lira yatırım yaptıklarını, yatırımların devam edeceğini kaydetti.

 

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