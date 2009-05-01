3G ile hızlı cep devri başlıyor

10 soruda 3G teknolojisi





Türkiye 3G şebekesinin kurulumunu başlatacak olan 3G imtiyaz sözleşmelerinin imzalanması, dün itibariyle gerçekleşti. ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Turkcell İcra Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Avea İcra Kurulu Başkanı Cüneyt Türktan ile 3G imtiyaz sözleşmelerini ayrı ayrı imzaladı.İmza töreninin ardından yapılan açıklamalarda, Cüneyt Türktan, 3G şebekede "operatörler arası video arabağlantısı sağlama" konusunun büyük önem taşıdığını, bu konuda hızlı adım atılması gerektiğini belirtti. Süreyya Ciliv, şebekelerini 21 Mbps hıza uyumlu kurduklarını, LTE 4G çalışmalara, izinleri aldıktan sonra bu yıl içinde başlayacaklarını açıkladı. Serpil Timuray ise, "3G teknolojisinin öncülüğünü yapmış bir şirket olarak 3G'de dünya lideri operatörüz. Deneyimimizi Türkiye'deki abonelerimize de yaşatacağız," şeklinde konuştu.3G'yi denemek için Ankara'dan İstanbul'a görüntülü arama yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise, konuşma sırasında telefonu önce dalgınlıkla kulağına götürdü, daha sonra ekrandaki görüntüsünü ufak bularak büyütülmesini istedi. Yıldırım, Avea'nın 3G denemeleri kapsamında, cep telefonundan bir televizyon kanalının yayınını canlı olarak izledi.Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra en erken üç ay içinde 3G şebeke kullanımının başlatılabileceğini, bu süre dolmadan operatörlerin 3G'ye geçmesinin yasak olduğunu, şebeke tamamlama mühletinin açıklanmış bir üst sınırı olmadığını sayın okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz.