'3G ihalesi 28 Kasım'da yapılacak'

3G ilkbahara hazır

Cepler 3G ile coşacak

Cepte genişbant yaygınlaşıyor

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu üzerinden görüntülü haberleşme olanağı sağlayacak üçüncü nesil GSM teknolojisi ihalesinin 28 Kasım 2008 tarihinde yapılacağını açıkladı.Yıldırım, İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde, CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bilginin üretime, eğitime, sosyal hayata dönüşümü için iletişim altyapısını geliştirmek gerektiğini, bunun için serbestleşmeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.İstanbul'un bundan böyle bilişimin merkezi olmaya karar vermiş bir şehir olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'da bir bilişim vadesini, belediye başkanlığımız, sanayi ve ticaret bakanlığımız, ulaştırma bakanlığımız, İstanbul Ticaret Odası (İTO), sivil toplum kuruluşlarımız ve ülkeye bilgi iletişiminde öncülük eden büyük işletmecilerimizle kurmak artık bir zaruret haline gelmiştir. Bu hayırlı kararı da burada vermiş oluyoruz, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.Bilişimin, beklemeye tahammülü bulunmayan bir sektör olduğunu, bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade eden Yıldırım, "Bu bir yaşam destekçisi haline gelmiştir. Bu, mutlaka herkes için gereklidir" dedi.Bakan Yıldırım, 2013 hedeflerinin Türkiye'yi bilgi toplumunun en yüksek noktasına çıkarmak olduğunu vurgularken, bunu birlikte başaracaklarını, kamu olarak bunların hızına yetişemediklerini, bunun sadece kendi kusurları olmadığı, dünyada da durumun böyle olduğunu söyledi.Binali Yıldırım, bilişimin getirdiği bazı yan etkiler bulunduğunu, bunların tedbirlerini aldıklarını, sivil toplum ve kamunun el ele bunu halledeceğini kaydetti.e-devlet ile ilgili olarak da Bakan Yıldırım, "Aralık'ta bunu resmen açıyoruz, e-devletin açılışını yapıyoruz. Vatandaşın kullanımına sunuyoruz" dedi.Sektörün Türkçe kullanmaya zorlanmaması halinde 2 yıl sonra ne konuşulduğunu anlayamayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bunlar yarısını İngilizce konuşurlar yarısını da kısaltma yaparlar. Siz de böyle bakarsınız. Türkçe karşılıklarını bulun. Bulmazsanız burada vebaliniz var" şeklinde konuştu.Önümüzdeki hafta Elektronik Haberleşme Kanun'un çıkacağını bildiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hedef 2013...65 milyonun bilgisayarda işini gücünü gördüğü bir Türkiye...Buna göre çalışın arkadaşlar. Şimdi bütün bu mobil, seyyah işlerin yapılması için frekans ihtiyacınız var. Daha hızlı veri akışına, üçüncü nesle ihtiyacınız var.3'üncü neslin de ihalesini 28 Kasım'da yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz bu takvimi yaptık. İnşallah düzenleyici kurum da kendini bu takvime uygun hale getirir. Biraz emri vaki oldu ama kusura bakmasın, memleketin buna ihtiyacı var."Bakan Yıldırım, 2009'un ilk çeyreğinde de sabit telsiz veri iletişiminin lisansını vereceklerini bildirdi.Ulaştırma Bakanı Yıldırım, küresel krize değinerek, kısa vadede bunun sonuçlarının kötü olacağını vurgulayarak, "Uzun vadede insanlığın hayrına olacak. Az gelişmişlerle çok gelişmişler arasındaki dengesizlikler azalacak. Bilişimde de dikkat etmemiz gereken husus bu. Bölgesel, küresel ve sayısal uçurumu ortadan kaldırmamız lazım" diye konuştu.9 Kasım'da numara taşınabilirliğinin devreye gireceğini hatırlatan Yıldırım, internetin Türkçeleştirilmesi konusunda bir çalışma başlattıklarını kaydetti.Mobil sanal işletmelerin vergi ile ilgili bazı problemleri bulunduğunu, genel yasal bir düzenleme olduğunu, bunu da 2009'un başında çözmüş olacaklarını ifade eden Yıldırım, "Vergiyle ilgili biraz iyileştirme öngörüyoruz. İnşallah bu kriz daha fazla derinleşmez. Ülkemize yansımaları sınırlı kalır, bu projede de aksaklık yaşamayız" dedi.Rekabet ve serbestleşmenin daha da geliştirileceğini, şehir içinin rekabete açılmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Yıldırım, bütün bu hızlı gelişmeler karşısında altyapının yetersiz kalabileceğini, bu konuda herkesin gayret göstermesi ve iletişim otoyollarında şerit sayısını artırmaları gerektiğini vurguladı.Konuşmasının ardından fuarı dolaşan Yıldırım, fuarda Ulaştırma Bakanlığı ve Türksat'ın stantlarının açılışını gerçekleştirdi.Bakan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile birlikte Turkcell'in Mobil Gelecek yarışmasında ödül kazananlara ödüllerini verdi.