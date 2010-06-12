T24 - Prof. Dr. Şeker'den cep telefonu uyarısı: "Atom bombasının modası geçti, asrın bombası cep telefonu" "3G daha tehlikeli, 25 kat daha fazla sinyal veriyor"





Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, günümüzün vazgeçilmezleri arasına giren cep telefonları için çok ciddi uyarılarda bulundu. Şeker, "Atom bombasının modası geçti, asrın elektromanyetik bombası cep telefonu. 3G teknoloji daha tehlikeli, çünkü görüntü de iletiyor ve 25 kat daha fazla sinyal yayıyor" dedi.



Şeker, TBMM Kanser Araştırma Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, sanayi devrimin insanoğluna hediyesinin "çevre kirliliği" olduğunu söyledi. Elektromanyetik alanın, kısa ve uzun vadede etkileri bulunduğunu anlatan Şeker, baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk gibi etkilerin kısa vadede, moleküler kimyasal bağların, hücre yapısının ve bağışıklık sisteminin bozulmasının ise uzun vadede ortaya çıkacak etkiler olarak değerlendirilebileceğini söyledi.



Elektromanyetik alanın etkileme gücünü, kaynağa olan yakınlık-uzaklık, kullanılan frekans, güç ve alan yoğunluğu ve maruziyet gibi etmenlerin belirlediğini ifade eden Şeker, şöyle konuştu: Cepte "pasif kullanıcı" uyarısı geliyor "Elektromanyetik alana maruz kalmak doğaldır. Mesela, bir saç kurutma makinesi kullanıyorsunuz kısa bir süreç için. Onu kapattıktan sonra vücut alınan radyasyonu tolere edebiliyor ama cep telefonları için durum böyle değil. Hem daha yoğunlukta bir elektromanyetik alana maruz kalıyorsunuz hem de sürekli kullanıyorsunuz. Vücut bunu tolere edemiyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki artık sigarada olduğu gibi cep telefonu için de ’pasif kullanıcı’ uyarısında bulunmaya başlayacağız." Cep telefonlarının kullandığı frekansların insanların DNA’larını bozduğuna dair raporlar olduğunu vurgulayan Şeker, baz istasyonlarının belli yerlerde toplanarak, elektromanyetik yayılımların neden olduğu zararlarının önlenebileceğini söyledi.



3G'de sinyal 25 kat daha fazla Baz istasyonlarını vatandaşlardan saklamak için çeşitli yöntemlere de başvurulduğuna dikkati çeken Şeker, "Atom bombasının modası geçti, asrın elektromanyetik bombası cep telefonu. 3G teknoloji daha tehlikeli, çünkü görüntü de iletiyor ve 25 kat daha fazla sinyal yayıyor" dedi.





