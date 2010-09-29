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Yaşam

3DS MARTTA AVRUPA'DA TOKYO (A.A)

29 Eylül 2010 14:21

-3DS MARTTA AVRUPA'DA  TOKYO (A.A) - 29.09.2010 - Japon video oyunu lideri Nintendo, 3 boyutlu ekrana sahip yeni taşınabilir oyun konsolu 3DS'yi Şubat 2011'de önce Japonya'da, Martta da Avrupa, ABD ve Avustralya'da piyasaya çıkaracak. Popüler oyun konsolu DS'nin bu yeni modelinin prototipinin birkaç hafta önce ABD'de tanıtılmasından sonra, oyun meraklıları ve sektörün uzmanları, 3DS'nin yıl sonundan önce satışa çıkmasını bekliyorlardı. Japonya'da 25 bin yene (220 avro) satılacak yeni oyun makinesinin ABD, Avrupa ve Avustralya'daki satış fiyatı henüz belli değil. Daha önceki modellerdeki gibi iki ekranı bulunacak 3DS, karşıdan bakmak koşuluyla görüntülerin gözlüksüz 3 boyutlu görülmesini sağlayacak. Oyun meraklılarında benzeri görülmemiş bir duygu yaratacak bu yeniliğin, özellikle yeni kuşak akıllı cep telefonlarıyla daha büyük bir rekabet yaşayan taşınabilir oyun konsolları için önemli avantaj sağlaması bekleniyor.

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