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3.Dalga yolsuzuluk ve rüşvet operasyonu talimatı veren savcıya, Emniyetten suç duyurusu

Emniyet, KCK davasının da savcılığını yapan Baytekin hakkında elinde delil olmadan 3. dalga yolsuzluk ve rüşvet operasyonu talimatı verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

17 Ocak 2014 20:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne operasyon talimatı yollayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Baytekin hakkında 'kanunsuz emir vermek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Diyakırbakır'daki KCK davasının da duruşma savcısı olan Baytekin'in belge ve delil olmadan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında 3. Dalgayı operasyon isteyip 'gözaltılardan sonra bakacağız' dediği ileri sürüldü.

 

Emniyet'ten suç duyurusu

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Baytekin‘in vermiş olduğu operasyon talimatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise verilen talimatın kanunsuz olduğu gerekçesiyle talimatı yerine getirmedi. Emniyet, savcı hakkında kanunsuz emir gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu. Savcı Baytekin'in adli kolluğun talimatı uygulamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gereğinin yapılması için yazı yazacağı öğrenildi.

 

Deliller sonra

 

Baytekin'in kanunsuz operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar var. Baytekin'in, hiç bir delil ve belge olmadan operasyon yapmak istediği ve delilleri gözaltılardan sonra ortaya koyacağı öne sürüldü.

 

KCK Savcısıydı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları 15 Ocak akşam saatlerinde savcı ile Emniyet arasındaki pürüzü doğruladı. Öte yandan sabah saatlerinde Emniyet'ten iki yetkili savcının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin 4. kattaki odasına gelerek toplantı yaptı. Diyarbakır'da yürütülen KCK davasının duruşma savcılığını yapan Baytekin geçtiğimiz dönem İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı Memur Suçları Bürosu'nda görev yapmaya başlamıştı. 17 Aralık operasyonunun önemli bir ayağını da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Bürosu yürütmüştü.


 

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