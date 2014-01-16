İstanbul'da üçüncü dalga savcının elinde kaldı, polis operasyonu başlatmıyor!

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, gizli bir soruşturma kapsamında “3. dalga” olarak adlandırılan operasyon için düğmeye basıldı. Alınan bilgilere göre, adli kolluk görevi yerine getirmedi. Görevi yerine getirmeme sebebi olarak emniyet birimlerine üstlerinden gelen talimat gösteriliyor. Memur suçlarına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Baytekin'in yürüttüğü öğrenilen soruşturmanın itfaiye teşkilatı ağırlıklı olduğu söylenirken İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan’ın da şüpheliler arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Operasyon aşamasında kriz yaşanan soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Cengiz Hacıosmanoğlu'nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi.. Soruşturma kapsamında mahkemeden alınan arama ve gözaltı kararları savcılık talimatı ile bildirilmesine rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uygulanmadı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye dosyası ile ilgili savcılığın işlem yapılması için Organize Şube'deki polis yetkililerine sabaha kadar süre verdi. Şubede "adli kolluk" olarak görevlendirilen polis ekibinin gece hazırlık yaptığı, ancak sabaha karşı 03:00 sıralarında gelen talimat üzerine operasyonun yapılmadığı öne sürüldü. Bu nedenle savcılığın, "adli kolluğun yargı talimatını yerine getirmediği" gerekçesiyle suç duyurusu yapacağı iddia ediliyor.

Memur suçlarına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Baytekin’in yürüttüğü öğrenilen soruşturmanın itfaiye teşkilatı ağırlıklı olduğu öne sürüldü. Aktarılan iddialara göre, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan’ın da şüpheliler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 17 Aralık ve 25 Aralık tarihli iki operasyondan sonra üçüncüsü için düğmeye basıldı. Savcı Zekeriya Öz sorumluluğunda başlatılan 17 Aralık operasyonu üzerine işadamı Ali Ağaoğlu, İranlı işadamı Rıza Zerrab, Halk Bankası Genel Müdür Süleyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve iddialar ardından istifa eden üç bakanın oğulları dahil pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Bazı isimler adliyeye sev edildikten sonra serbest bırakıldı. Süreçte Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirilerek operasyona dahil olan polis ve yargı mensuplarının üstlerini bilgilendirmesi zorunluluğu getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından 25 Aralık’ta ikinci operasyon için düğmeye basıldı. Ancak, adli kolluk mahkeme kararını uygulamadı. Daha sonra edinilen bilgilere göre, ilgili dosyada şüpheliler arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, işadamı Usame Kutub, Yasin El Kadı, Muaz Kadı, Latif Topbaş ve Abdullah Tivnikli de vardı. Mahkemenin kararının uygulanmaması eleştirilere neden olurken 27 Aralık’ta Danıştay Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki değişikliğin durdurulmasına karar verdi. Ancak, ifadeye çağrılan Bilal Erdoğan da dahil olmak üzere şüpheliler savcılığa veya emniyete gelmedi.