3D tarayıcıyla sadece küçük nesneleri taramak mümkün

Nesneleri tarayarak kopyalarını çıkarmayı sağlayan üç boyutlu masaüstü tarayıcı satışa çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Makerbot Digitizer adlı ürün 1400 dolara satılıyor. Şimdi sipariş verenlere ilk teslimat, Ekim ayında yapılacak.

Perşembe akşamı cihazı satışa sunan şirket, şu anda stoklarındaki ürün miktarının siparişleri karşılayamadığını belirtiyor.

Makerbot Digitizer, teknoloji severlerin merakla izlediği üç boyutlu tasarım ürünlerinin sonuncusu. Uzmanlar ise buluşa temkinli yaklaşıyor.

Cihazın, kullanıcıların herhangi bir üç boyutlu tasarım bilgisine veya bilgisayar programına sahip olmalarını gerektirmeyecek kadar basit olduğu belirtiliyor.

Üç boyutlu tarayıcı, nesnelerin yüzeylerini birkaç noktadan gönderdiği lazerlerle tarıyor.

Ayrıca Markerbot Digitizer ile taranan cisim, üç boyutlu tasarımların paylaşıldığı Thingiverse internet sitesine doğrudan aktarılabiliyor.

'Hamburger taramayın'

Üretici firmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirttiği masaüstü cihaz, bir cüce biblosunu yaklaşık 12 dakikada tarıyor.

Şirket Markerbot Digitizer'in mimarlar, tasarımcılar, eğitimciler ve sanatçılar için hazırlandığını; buna rağmen henüz basit taramalar yapabildiğini ifade ediyor.

Firma, "Cihazdan beklentiler gerçekçi olmalı. Örneğin dijital bir hamburger yemek için, hamburger taramaya çalışmayın" diyor.

Ayrıca parlak, mat ve yansıtıcı nesnelerin taranmasının da şimdilik mümkün olmadığı ifade ediliyor.