3D porno, Avatar'ı geçti

T24

3D film teknolojisinden yararlanılarak çekilen porno filmi 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy, Hong Kong'da yaşayanların ilgisini Avatar'dan daha çok çekti. "Hafif" porno olarak nitelendirilen film, sinemalara geldiği ilk günde 2.79 milyon Hong Kong doları(360 bin Amerikan doları) hasılat getirdi. Avatar Hong Kong'da ilk gününde 2.5 milyon Hong Kong doları hasılat sağlamıştı.Bir porno filmin bu derecede izlenmesi ve hatta ilk başta sinema salonlarına bu kadar geniş olarak yayılması şaşırtıcı olsa da, filmin getirdiği hasılat ve gişe başarısı daha da şaşırtıcı olarak nitelendiriliyor. Bir 3D porno filmin, Blu-ray Disk Birliği standartlarına uyması oldukça zor olduğundan filmin Blu-ray 3D olarak piyasaya çıkması oldukça zor görünürken, 3D Sex and Zen: Extreme Ecstacy'nin yakaladığı bu başarı bazı şeyleri değiştirebilir mi bekleyip göreceğiz..