3D gözlükler çocuklara yasaklansın

T24 - İtalya'da küçük bir çocuğun gözlerinin, 3D gözlüğüyle izlediği bir filmin ardından enfeksiyon kapması yeni bir tartışma başlattı.





Milano’daki çevre ve tüketici hakları koruma derneği Condacons, üç boyutlu olarak vizyona giren "Alis Harikalar Diyarında" filmini ailesiyle sinemada izledikten birkaç saat sonra gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle apar topar acil servise götürülen 3 yaşındaki kız çocuğuna akut enfeksiyon tanısı konulduğunu duyurdu.



Condacons’un başvurusunu değerlendiren Sağlık Yüksek Konseyi de 3D gözlüklerinin 6 yaşın altındaki çocuklar için sakıncalı olduğu, yetişkinlerin bu gözlükleri kullanmasının da sınırlandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.



Konseyin kararında, çok sayıda seyirci tarafından kullanılan bu gözlüklerin gözleri yorduğu ve bakteriyel ve viral enfeksiyonların bulaşma riskini artırdığının belirtildiğini ifade eden Condacons yetkilileri, "Ayrıca çocuk filmlerinin ve çizgi filmlerin, 6 yaşın altındaki çocukların bu tür gözlüklerle izlemesinin sakıncalı olduğu bazı efektleri içerdiğine" de dikkati çekti.



Ulusal Sinemacılar Derneğinin Başkanı Paolo Protti ise İtalyan haber ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, konseyin kararına karşı çıktı. Seyircilerin sağlığının birincil öncelikleri olduğunu ifade eden Protti, kendilerinin de 3D gözlüklerinin 3 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmaması tavsiyesinde bulunduklarını, ancak halen bunun endikasyonlarını tartıştıklarını söyledi. 2009-2010 yılları arasında yaklaşık 14 milyon İtalyanın 3 boyutlu film izlediğini kaydeden Protti, tek bir vakadan yola çıkarak karar almanın yanlış olduğunu savundu.







