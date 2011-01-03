3D çocukları kör edebilir

T24 - 3 boyutlu görüntüler hayatımızın içine girmeye devam ederken gelen bazı bilgiler düşündürücü sonuçlar ortaya koydu.

Firmalar 3D görüntüyü her cihazlarında kullanıcıların hizmetine sunmaya devam ederken bir yandan da uyarılarda bulunuyorlar. Nintendo 3DS de Japonca bir uyarı ile 3 boyutlu görüntü veren cihazların çocukların gözünde sorunlara yol açabileceğini duyurdu.

İki göze de farklı görüntü göstermeyi sağlayan stereoscopic 3D teknolojisine sahip olan Nintendo 3DS'in büyümekte olan çocukların gözüne olumsuz etkileri olması muhtemel olduğu için Nintendo bununla ilgili bir uyarı yayınlamak zorunda kaldı. Ebeveynlerin kontrolünde olan bir kilit yöntemi ile zararlı olduğu düşünülen 3D'yi engelleyen bir yazılım ile çocukların oyunları 2 boyutlu oynamalarına imkan veren bir sistem ile bu olumsuz etkiler önleniyor.

Sony de geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarı yayınlayarak 6 yaşından küçük çocuklar için 3 boyutlu görüntülerin zararlı olabileceğini duyurmuştu. Sony, çocukları 3D keyfinden mahrum kalmamakta ısrarlı olan çocukların ebeveynlerine her 3 boyutlu cihaz kullanmalarından önce bir göz doktorunun kontrolünden geçirilmesi gerektiğini duyurmuştu.





