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Politika

'500 yaşında bile olsa cezasını çeksin'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, 500 yaşında bile olsa Kenan Evren'in yargı önüne çıkarılarak cezasını çekmesini isteğini söyledi.

13 Şubat 2012 16:57

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, 500 yaşında bile olsa Kenan Evren'in yargı önüne çıkarılarak cezasını çekmesini isteğini söyledi.

Özbolat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyinin, Necdet Adalı, Mustafa Pehlivanoğlu ve Serdar Soyergin'in idam edilmesinden sonra geriye dönük yasa değişikliği yaparak, idamları yasal hale getirmeye çalıştığını anlattı.

Bunun en hafif anlatımıyla ''bir cinayet, sokak idamı'' olduğunu belirten Özbolat, Kenan Evren'in 500 yaşında bile olsa yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini ifade etti. Özbolat, ''İdam edilenlerin aileleri iadeiitibar bekliyor. 12 Eylül'de bu cinayetleri işleyen başta Kenan Evren ve hayatta olanların yargının önüne çıkarılmasını ve cezasını çekmesi istiyorum'' diye konuştu.

Özbolat, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

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