392 liralık baklava için tatlı firmasından açıklama geldi: 1 kilo değil, 3,57 kilo alındı

İktidara yakın gazetelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "1 kilo baklavaya 392 TL verildi" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin olarak, tatlı firması bir açıklama yaparak, miktarın 3.57 kilo olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın gazeteler, İBB'nin 1 kilo baklavaya 392 lira verildiğine yönelik bir iddiada bulunmuştu. Haberlerin ardından, AKP Gençlik Kolları, İBB önünde protesto gösterisi düzenlemiş ve baklava dağıtımı yapmıştı.

Basına yansıyan haberler üzerine bir açıklama yapan tatlı firması, söz konusu tatlının 1 kilo değil, 3,57 kilo alındığını ve tatlının kilosunun 110 TL olduğunu duyurdu.