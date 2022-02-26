39 yaşındaki Atiba Hutchinson koşu mesafesinde zirvede

Sivasspor-Beşiktaş maçının en fazla koşu mesafesi kaydeden ismi Atiba Hutchinson, takım olarak iyi gittiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, "Bugün zor bir maçtı, böyle olacağını biliyorduk. Bu deplasman her zaman zordur. Biz de buna hazırlandık. Oyuna iyi başladık. Maçın başında birbirimiz için mücadele ettik golü de bulduk. Çalışmaya devam ettik ve galibiyeti aldık. Benim elimden geleni yapıyorum, bugün tüm arkadaşlarım bunu yaptı. İkide iki yaptık, şu an iyi gidiyoruz. Böyle seriler yakalayıp devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Daha ofansif oynamak istediklerini söyleyen Atiba, "Tabii ki daha ofansif oynamayı istiyoruz. Oyunun hakimi olmak isteriz. Bazen böyle şeyler futbolda oluyor. Ligde iyi futbol oynayan birçok takım var. O takımlara karşı gol yemediğiniz sürece iyi sonuç alıyorsunuz." diye konuştu.

Maçın en çok koşan futbolcusu Atiba

beIN Sports verilerine göre Atiba Hutchinson, Sivasspor - Beşiktaş maçında en fazla koşu mesafesine sahip futbolcu oldu.

Maç boyunca 11.75 km koşu mesafesi kaydeden Atiba'yı 11.58 km ile Kenan Karaman takip etti.