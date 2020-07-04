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Kültür-Sanat

39. İstanbul Film Festivali'nin düzenleneceği tarihler belli oldu

04 Temmuz 2020 17:40

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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