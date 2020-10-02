39. İstanbul Film Festivali biletleri satışa açıldı

Hem çevrimiçi hem de sinemalarda izleyicileriyle buluşacak olan 39. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa açıldı. Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmlerinin biletleri bugünden itibaren alınabiliyor. Tüm seans detayları filmonline.iksv.org üzerinden öğrenilebiliyor.

Bu yıl 39. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin bilet satışları başladı. Festival kapsamında Uluslararası Yarışma filmleri, yalnızca online olarak izleyici karşısına çıkacak. Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri ise sinemalarda gösterime sunulacak. Gösterimler Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek. Toplamda 40 film sinemaseverlerle buluşacak. Film seansları, Koronavirüs önlemleri kapsamınca salonların dezenfekte edilmesine zaman ayrılacak şekilde düzenlendi ve 13.00, 17.00 ve 21.00 olarak belirlendi.

Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları'ndan 27 film 9-24 Ekim tarihleri arasında filmonline.iksv.org adresi üzerinden her yeni film gösterimi için erişim saat 21.00'de açılacak ve 5 gün boyunca izlenebilir olacaklar. Ancak izleme tuşuna basılmalarından itibaren 30 saat içerisinde izlenmeleri gerekecek.

Uluslararası Yarışma kapsamında 12 film gösterime sunulacak. “Sinemaya yeni bakışlar” teması ile filmler Uluslararası Altın Lale için rekabet edecek. 39. İstanbul Film Festivali biletleri Biletix üzerinden satın alınabiliyor. Festival, 9-20 Ekim tarihleri arasında izleyici karşısında olacak.