39. İstanbul Film Festivali başladı; hangi film, hangi salonda ne zaman gösterimde?

Film Ekimi galaları
İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar
Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere
Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika
Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere
Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya
Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan
85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika
Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere
Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya
Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa
İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa
Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya
Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore
Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka
Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç
Nomadland / Chloé Zhao / ABD
39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:
Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD
Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz
Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri
Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar
Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya
Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti
Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova
Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler
Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre
Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD
Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna
Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya
Halk Ödülü Geri Dönüyor
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ’da ilk kez çevrimiçi verilecek Halk Ödülü’nü kazanacak filmi belirlemek üzere yine çevrimiçinden oy verilebilecek. Ödülü kazanan film, 20 Ekim’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.
Ulusal belgesel yarışması
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:
Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel
Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı
Miss Holokost Survivor / The Pageant / Eytan İpeker
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken
Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
Tenere / Hasan Söylemez
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Yarışma Dışı
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin
Sinema Gösterimleri
39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üç gösterim yapacak. Sinema salonlarında tüm Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması filmleri gösterilecek. Ulusal Belgesel Yarışması filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı için ve aralarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 12.00 olarak belirlendi. Sinemalarda festival biletleri için gişe açılmayacak.
Çevrimiçi Gösterimler
39.İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterilecek. Her akşam 2.00’de erişime açılacak filmler, 5’er gün gösterimde kalacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi filmler izle tuşuna bastıktan sonra 30 saat içinde izlenebilecek ve sonrasında erişime kapatılacak. Çevrimiçi gösterim takvimine https://filmonline.iksv.org/page/ekim-takvim/ adresinden erişilebilir.