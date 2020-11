39. İstanbul Film Festivali başladı; hangi film, hangi salonda ne zaman gösterimde?

Film Ekimi galaları

İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar

Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere

Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika

Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere

Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya

Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan

85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika

Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere

Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya

Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa

İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa

Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya

Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore

Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka

Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç

Nomadland / Chloé Zhao / ABD

39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org ’da gösterilecek.

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:

Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD

Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz

Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri

Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar

Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya

Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti

Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova

Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler

Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre

Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD

Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna

Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya

Halk Ödülü Geri Dönüyor

39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ’da ilk kez çevrimiçi verilecek Halk Ödülü’nü kazanacak filmi belirlemek üzere yine çevrimiçinden oy verilebilecek. Ödülü kazanan film, 20 Ekim’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Ulusal belgesel yarışması

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:

Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek

Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak

Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel

Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı

Miss Holokost Survivor / The Pageant / Eytan İpeker

Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu

Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken

Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz

Tenere / Hasan Söylemez

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen

Maddenin Halleri / Deniz Tortum

Yarışma Dışı

Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir

İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin

Sinema Gösterimleri

39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üç gösterim yapacak. Sinema salonlarında tüm Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması filmleri gösterilecek. Ulusal Belgesel Yarışması filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı için ve aralarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 12.00 olarak belirlendi. Sinemalarda festival biletleri için gişe açılmayacak.

Çevrimiçi Gösterimler