39 bin subayın görev yaptığı TSK'da sadece bin 343 kadın subay var

Türk silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez açıklanan veriler, kadın subay oranının çok düşük olduğunu gösterdi

Buna göre, toplam 39 bin 449 subayın görev yaptığı TSK’da, kadın subay mevcudunun 1.343 olduğu ortaya çıktı. Kadın subayların toplam subay mevcuduna oranı ise 0.034’te kaldı

gazatevatan.com'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre, toplam personel sayısı 723 bin 741 olan TSK’da, Kara’da 55, Deniz’de 22, Hava’da 9, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 4 albay rütbesinde kadın subay hizmet veriyor. Yarbay rütbesinde 128, binbaşı rütbesinde 358, yüzbaşı rütbesinde 339, üsteğmen rütbesinde 259, teğmen rütbesinde 169 kadın bulunuyor.

Kadın general yok

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 695, Deniz Kuvvetleri’nde 257, Hava Kuvvetleri’nde 317, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 74 kadın subay görev yapıyor. TSK’da kadın amiral ve general bulunmuyor. Tuğgeneral ve tuğamirallikten bir önceki rütbe olan albay rütbesinde ise toplam 90 kadın subay bulunuyor.

370 astsubay var

Kadın astsubay sayısı ise 370. Kadınların toplam astsubay mevcuduna oranı ise 0,004. Kadın astsubaylardan başçavuş rütbesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde bulunmuyor. Sadece Jandarma Genel Komutanlığı’nda 2 kadın astsubay, başçavuş rütbesinde görev yapıyor. TSK’da kadın astsubaylardan, toplam 6 kıdemli üstçavuş, 111 üstçavuş, 121 kıdemli çavuş, 130 çavuş bulunuyor. Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde hiç kadın astsubay bulunmuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda toplam 18, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise toplam 352 kadın astsubay görev yapıyor.

Terfilerine engel yok

“Kadınlara general ve amiral rütbesi verilmesi yönünde bir çalışma yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?” sorusunu yönelten CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in, kadın subaylarla ilgili önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Albay rütbesindeki personelin tuğgeneral/tuğamiral rütbesine terfi işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 38. ve 54. maddesi ile Subay Sicil Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. Söz konusu mevzuatta bayanların general/amiral rütbesine terfi etmelerini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır” diye yanıt verdi.