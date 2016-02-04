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387 ağır hasta tutukludan 114’ü kanser

CHP'nin soru önergesine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu rakamlarla yanıt verdi; 387 ağır tutukludan 114ü' kanser hastası

04 Şubat 2016 09:30

Türkiye'deki cezaevlerinde, 24 Aralık 2015 itibariyle ağır ve sürekli hastalığı bulunan 387 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu, bunlardan 114'ünün kanser hastası olduğu bildirildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık koşullarına ilişkin geçen yıl yazılı soru önergesi verdi. Bu önergeye yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24 Aralık 2015 itibarıyla ağır ve sürekli hastalığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen hükümlü ve tutuklu sayısının 387 olduğunu bildirdi. Bozdağ, bunlardan 114’ünün kanser hastası olduğunu açıkladı.

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