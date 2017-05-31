382 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Rus boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçiş süresince çift yönlü olarak askıya alındı.

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı da geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dolayısıyla uluslararası gemi trafiğini çift yönlü askıya aldı.

Ara verilen vapur seferleri de geminin geçişini tamamlamasının ardından yeniden başladı.

Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.