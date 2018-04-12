38 yıllık sanat hayatını çocuklara adadı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYALI sinema ve tiyatro oyuncusu Hasan Dolay (52), boş zamanlarında çocuklar ve gençlerle bir araya gelip, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için, tavsiyelerde bulunup, hayat tecrübelerini paylaşıyor.

Rol aldığı sinema ve dizilerde \'kötü adam\' ve \'mafya\' karakterleriyle seyircinin karşısına çıkan Hasan Dolay, boş kaldığı zamanlarda ise memleketi Amasya\'ya geliyor. Hemşehrileri ile bir araya gelip, kenti gezen Dolay, karşılaştığı yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Turistler, Hasan Dolay ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yeşilçam sanatçısı Erol Taş\'ın referansıyla TRT\'de yayınlanan Hafız Yusuf Efendi dizisinde figüran olarak ilk kez kamera karşısına geçtiğini belirten, Arka Sokaklar, Bir İstanbul Masalı, Gizli Dünyalar, Son Yaprak, Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol alıp, 24 sinema filminde oynayan Hasan Dolay, boş zamanlarını ise çocuklara ve gençlere ayırıyor. Hasan Dolay, sanat hayatı boyunca gittiği illerde gençlere öğütler verip, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor. sanat, spor ve sosyal aktivitelere yönelmelerini sağlamak için hayat tecrübelerini paylaşıyor.

38 yıldır sinema ve tiyatro sanatçısı olarak hayatını davam ettirdiğini söyleyen Hasan Dolay şöyle konuştu:

\"Birçok dizilerde rol aldım. İyi ve kötü karakterlere can verdim. İnsanlar beni tanıdıkları için, kişiliğimi bildikleri için canlandırdığım karakterlerden dolayı bana karşı hiçbir tepki göstermediler. Bunun dışında setlerden arta kalan zamanlarımda o yörenin çocuklarıyla bir araya gelerek, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda tecrübemi paylaşıyorum. Gelecekleri güzel olsun diye onlara yol göstermeye çalışıyorum. Bunun yanında anne ve babalara da bu konuda büyük görevler düşüyor. Çocuklarına sahip çıkarak vatana faydalı bireyler yetiştirmeleri için emek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Amacımız bu olmalı, biz sinema hayatımız boyunca her gittiğimiz ilde yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için paylaştığım bilgilerimin anne ve babalara örnek olmasını umut ediyorum. Çünkü başka bir Türkiye yok, başka bir gelecek yok, çocuklarımızın hayatı karardıktan sonra hiçbir anlamı yok. Onlara sahip çıkalım.”

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